مُنعا من التبني لموقفهما من المثلية الجنسية

اتهم زوجان من الطائفة المسيحية الإنجيلية حكومة ألبرتا بالتفرقة والتمييز عبر رفضها السماح لهما بالتبني جراء معتقداتهما الدينية بشأن زواج المثليين والمثلية الجنسية.

وأفاد الزوجان أنهما تقدما بطلب تبنِ السنة الماضية وخضعا لدورة تعليمية إلزامية للأهل الذين يريدون التبني، وأكدا أنهما شعرا بالإحراج والمضايقة عند إجابتهما عن أمور تتعلق بالجنس خلال مقابلة مع ممثلي الحكومة . ويؤكد الزوجان أنهما يدركان أن زواج المثليين بات مشروعا لكنهما يعتقدان أن المثلية الجنسية سيئة.

Un premier pas vers la reconnaissance de l’adoption coutumière chez les Premières Nations au Québec. © IS / iStock

ويضيف الزوجان: " المسؤول الذي تابع ملفنا للتبني أعلمنا أن معتقداتنا الدينية المتعلقة بالجنس لا تتلاءم مع طلب التبني وأكد لنا أن هذا هو موقف الحكومة الرسمي وسألنا كيف سنهتم بطفل عندما يطرح عليهنا أسئلة حول الجنس".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية