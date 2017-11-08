خدمة المواطن في إطار من الشفافية هدف دورين أسعد المنتَخبة عمدةً لبروسّار

بروسّار مدينة جميلة تقع مباشرة جنوب جزيرة مونتريال، يفصل بينهما نهر سان لوران، ويبلغ عدد سكانها نحواً من 86 ألف نسمة.

ولبروسّار عمدة ومجلس بلدي جديدان منبثقان عن الانتخابات البلدية التي جرت فيها يوم الأحد الفائت، أسوة بأكثر من 1100 مدينة وبلدة أخرى في مختلف أنحاء مقاطعة كيبيك.

وعمدة بروسّار الجديد سيدة، أسوةً بأكثر من 210 بلديات كيبيكية أخرى انتخب مواطنوها سيدات ليرأسن مجالسها البلدية، وهذا سقف قياسي في تاريخ الانتخابات البلدية في كيبيك.

ورئيسة البلدية التي انتخبها سكان بروسّار هي زعيمة حزب "Brossard Ensemble"، أي "بروسّار معاً"، الكندية المولد المصرية الأصول دورين أسعد، المتخصصة في الرياضيات التطبيقية وعلم الحاسوب. كما فاز مرشحو حزب "بروسّار معاً" بتسعةٍ من مقاعد المجلس البلدي العشرة.

ودورين أسعد ليست جديدة على العمل السياسي البلدي، فهي كانت عضو في مجلس بلدية بروسّار منذ عام 2009، أي أنها فازت بولايتيْن متتاليتيْن. وقامت بتأدية هذه المهمة إلى جانب مزاولتها عملها الخاص، أسوة بالكثيرين من أعضاء المجالس البلدية. أما الآن وقد أصبحت عمدة فستتفرّغ لخدمة بلديتها.

تقع بروسّار مباشرةً جنوب جزيرة مونتريال، ويفصل بينهما نهر سان لوران © Wikipedia / Ville de Brossard

وفي الحملة الانتخابية الأخيرة قالت دورين أسعد إنها وأعضاء حزبها يريدون "تغيير طرق العمل القديمة" في بلدية بروسّار، وتعهدوا باتّباع أفضل الطرق في مجال الإدارة ومكافحة الفساد واعتماد معيار أيزو 37001:2016 في هذا الإطار.

حاورتُ السيدة دورين أسعد حول دوافع دخولها العمل السياسي البلدي وما تنوي القيام به في بروسّار، بعد أن اختارها مواطنوها عمدة للمدينة وأعطوا حزبها أغلبية ساحقة في المجلس البلدي.

رابط ذو صلة:

رئاسة بلدية بروسّار: دورين أسعد تحل محل بول لودوك (من موقع صحيفة "بروسّار إكلير")