كيبيك تنوي فرض ضريبة مبيعات على خدمات “نتفليكس”

تنوي حكومة مقاطعة كيبيك الليبرالية فرض ضريبة مبيعات على خدمات شركة "نتفليكس" للبث التدفقي عبر الإنترنت وفق ما جاء في رسالة بعث بها وزير ماليتها كارلوس ليتاو إلى نظيره في الحكومة الليبرالية في أوتاوا بيل مورنو.

"يجب أن تتكيف ضرائبنا على المبيعات مع واقع القرن الحادي والعشرين، ويتعلق الأمر بإنصاف أنظمتنا الضريبية وعدالتها"، جاء في رسالة ليتاو التي تحمل تاريخ أمس كما ذكرت اليوم وكالات الأنباء.

وكان الاتفاق المالي الذي أبرمته وزيرة التراث في الحكومة الفدرالية ميلاني جولي مع شركة "نتفليكس" أواخر أيلول (سبتمبر) الفائت قد تعرض لانتقادات شديدة في كندا بسبب إعفائه الشركة الأميركية من ضريبة المبيعات الفدرالية.

وأضاف ليتاو في رسالته أنه إذا ما بقيت الحكومة الفدرالية على موقفها "لن يكون لكيبيك خيار آخر سوى التحرك بمفردها" وفرض ضريبة مبيعات على "نتفليكس" بشكل أُحادي.

لكن رسالة ليتاو لم تقنع مورنو الذي ردّ عليها بما سبق لزميلته وزيرة التراث أن أعلنته، فقالت ملحقته الإعلامية كلويه لوتشياني جيروار "إذا كانت المقاطعة (كيبيك) ترغب بالسير قدماً وفرض ضريبة مبيعات على نتفليكس، فبإمكانها المباشرة بذلك".

تعرض الاتفاق المالي بين أوتاوا و"نتفليكس" لانتقادات شديدة في كندا بسبب إعفائه الشركة الأميركية من الضرائب الفدرالية © Elise Amendola/AP Photo/file

وبموجب الاتفاق تستثمر "نتفليكس" 500 مليون دولار على الأقل في منتجات كندية على امتداد خمس سنوات. لكن الاتفاق لم يحدد كيف سيُوزّع هذا المبلغ وفق لغة المنتجات، ما جعل الانتقادات له أكثر شدة في كيبيك، المقاطعة الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، حيث برزت خشية من عدم إنصاف المنتجات باللغة الفرنسية.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)