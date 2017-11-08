نيو برونزويك: نظارات طبية مجانية للأطفال في سن الرابعة

أعلنت اليوم حكومة مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرق كندا أنها ستغطي، ابتداءً من الأول من نيسان (أبريل) المقبل، نفقات فحص العين والنظارات الطبية لكافة أطفال المقاطعة البالغة أعمارهم أربع سنوات الذين لا يستفيدون من أي تغطية من برنامج تأمين صحي عام أو خاص.

وأضاف رئيس الحكومة الليبرالية في المقاطعة برايان غالانت أن حكومته ستغطي أيضاً في هذا الإطار الجزء غير المُغطى من تعويضات المستفيدين من برنامج تأمين.

ومن جهته قال وزير الأسرة والأطفال في المقاطعة ستيفن هورسمان إن الهدف من هذا القرار هو ضمان توفير حظوظ النجاح والتفوق للأطفال منذ نعومة أظافرهم.

وينسجم هذا القرار مع وعد أطلقه غالانت خلال الحملة الانتخابية الأخيرة في نيو برونزويك في صيف 2014 عندما كان حزبه الليبرالي يشكل المعارضة الرسمية بوجه حكومة الحزب التقدمي المحافظ في الجمعية التشريعية الخارجة.

رئيس الحكومة الليبرالية في مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) برايان غالانت © CBC

وتوصي جمعية فاحصي البصر في نيو برونزويك بأن يجري كافة الأطفال فحصاً واحداً على الأقل للعينيْن قبل دخولهم المدرسة بهدف كشف أية مشكلة فيهما ومعالجتها.

(وكالة الصحافة الكندية / سي بي سي / راديو كندا الدولي)