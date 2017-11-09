الممثّلة انجلينا جولي

الممثّلة انجلينا جولي
Photo Credit: Jordan Strauss/Invision/AP

انجلينا جولي تتحدّث في فانكوفر حول مهمّات السلام الدوليّة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الخميس 9 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تستضيف مدينة فانكوفر الأسبوع المقبل مؤتمرا حول مهمّات السلام الدوليّة  يشارك فيها وزراء الدفاع من 50 دولة.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 500 مندوب من 70 بلدا ومن منظّمات دوليّة من بينها حلف الناتو والاتّحاد الاوروبي ومنظّمة الاتّحاد الافريقي

ومن المتوقّع أن تلقي الممثّلة الأميركيّة انجلينا جولي كلمة بصفتها المبعوثة الخاصّة للمفوّض السامي للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس.

كما أنّ جولي هي المؤسّسة المشاركة للمبادرة من أجل مكافحة العنف الجنسي في الصراعات المسلّحة ومكافحة الافلات منها.

ولم تُعرف أيّة تفاصيل حول مضمون الكلمة التي ستلقيها الممثّلة الأميركيّة.

القبّعات الزرقاء
القبّعات الزرقاء © Reuters/Afolabi Sotunde

غير أنّ الحكومة الكنديّة برئاسة جوستان ترودو تأمل في أن تتطرّق المباحثات إلى مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في مهمّات حفظ السلام وإلى مكافحة أعمال الاغتصاب خلال الحروب، والتي يرتكبها أحيانا جنود من قوّات حفظ السلام.

ومن المحتمل أن يكشف ترودو خلال الاجتماع عن مساهمة  جديدة لكندا في مهمّات السلام في مالي واوغندا.

كما أنّه من المحتمل أن تشارك كندا في قوّة تدخّل سريع في هضبة الجولان وفي تأهيل قوّات حفظ سلام في عدد من الدول.

(راديو كندا الدولي/راديو كندا)

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