كيبيك: ترياق المخدّرات متوفّر مجانا في الصيدليات

أعلنت الحكومة الكيبيكيّة برئاسة فيليب كويار عزمها على توفير دواء نالوكسون ترياق المخدّرات لمواجهة أزمة أشباه الأفيونيّات في المقاطعة.

وسوف يكون النالوسكسون متوفّرا في الصيدليات بصورة مجانيّة اعتبارا من يوم غد الجمعة في العاشر من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، لكلّ الأشخاص الذين تجاوزوا الأربعة عشر عاما من العمر الذين يحتاجونه.

واعلن وزير الصحّة الكيبيكي غايتان باريت أنّ الدواء سيكون متوفّرا في 1900 صيدليّة في مختلف أنحاء المقاطعة.

واتّخذت الحكومة قرارها لمواجهة أزمة اشباه الأفيونيّات التي تودي بحياة العديد من المدمنين ولتاهيل عاملي الصفّ الأوّل على حقن النالوكسون بسرعة للمدمنين لإنقاذ حياتهم.

وزير الصحّة الكيبيكي غايتان باريت © PC / Jacques Boissinot

ويحصل كلّ من يطلب دواء نالوكسون على ثماني علب منه وثماني حقن لحقن الدواء بشكل سليم.

وأثنى الوزير باريت على دور اتّحاد الصيادلة ومساهمته في وضع برنامج المساعدة المذكور.

وارتفع معدّل حالات التسمّم القاتلة التي يتسبّب بها مخدّر الفانتانيل منذ مطلع الألفيّة ليتجاوز 19 بالمئة حسب المعهد الوطني للصحّة العامّة في كيبيك.

وتسبّبت الجرعات المفرطة من أشباه الأفيونيّات في 2559 حالة وفاة في المقاطعة خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2016.

وقد أدّت الجرعات المفرطة العام الماضي إلى 2816 حالة وفاة في كندا أي ما يعادل 8 حالات في اليوم حسب السلطات الصحيّة الكنديّة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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