كيبيك: عقاب شديد لمهرب سجائر

أصدرت محكمة شيربروك – كيبيك حكما بسجن ريشار ميل لمدة اثني عشر شهرا وتغريمه مبلغ خمسة وسبعين ألف ومئتين وثلاثة وسبعين دولارا بتهمة تهريب السجائر وبيعها وتسليمها وامتلاك سجائر لبيعها بالمفرق في كيبيك دون تسديد الضرائب المتوجبة عن بيعها.

وكانت الشرطة قامت بمداهمة سيارته عام 2014 وصادرت من داخلها إحدى وسبعين ألف ومئتي سيجارة مهربة.

أكياس من السجائر المهربة © Gendarmerie royale du Canada

وتتهمه المحكمة أيضا بعدم كونه مسجلا رسميا على لوائح مؤسسة الدخل الكيبيكية ولا يمتلك أي ترخيص يسمح له بممارسة أنشطة اقتصادية متعلقة ببيع السجائر كما يفرض القانون المعمول به.

هذا ومنحت المحكمة ريشار ميل مهلة اثني عشر شهرا لتسديد الغرامة المالية.

راديو كندا لدولي – هيئة الإذاعة الكندية