كيبيك: عقاب شديد لمهرب سجائر

أصدرت محكمة شيربروك – كيبيك حكما بسجن ريشار ميل لمدة اثني عشر شهرا وتغريمه مبلغ خمسة وسبعين ألف ومئتين وثلاثة وسبعين دولارا بتهمة تهريب السجائر وبيعها وتسليمها وامتلاك سجائر لبيعها بالمفرق في كيبيك دون تسديد الضرائب المتوجبة عن بيعها.
وكانت الشرطة قامت بمداهمة سيارته عام 2014 وصادرت من داخلها إحدى وسبعين ألف ومئتي سيجارة مهربة.
وتتهمه المحكمة أيضا بعدم كونه مسجلا رسميا على لوائح مؤسسة الدخل الكيبيكية ولا يمتلك أي ترخيص يسمح له بممارسة أنشطة اقتصادية متعلقة ببيع السجائر كما يفرض القانون المعمول به.
هذا ومنحت المحكمة ريشار ميل مهلة اثني عشر شهرا لتسديد الغرامة المالية.
راديو كندا لدولي – هيئة الإذاعة الكندية
اترك تعليقاً