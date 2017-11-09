مئة وخمسون عضوا من أسرة صومالية باتوا في كندا

استقبلت أسرة ماركوس عسكر الصومالية المقيمة في وينيبغ – مانيتوبا، العضو المئة والخمسين من العائلة بمناسبة العيد المئة والخمسين لتأسيس الكونفيديرالية الكندية.

وكان ماركوس بدأ بجلب أفراد الأسرة تباعا منذ هروبه من الحرب الأهلية الصومالية واستقراره في وينيبغ منذ حوالي عشرين عاما.

وأعرب عن سعادته لاستقبال شقيقه الأصغر وقال: " لطالما انتظرت طويلا لأراه، ولم أعد أتذكر معالم وجهه إذ كان في الثانية من عمره يوم هاجرت".

وتتكون أسرته من ثمانية رجال وخمس نساء، موزعون في مختلف أنحاء كندا ، ولم يبق منهم في الصومال سوى اثنين

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية