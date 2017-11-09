مجلس أصحاب الأعمال في كيبيك يدعم ليتاو في ملف “نتفليكس”

أعلن مجلس أصحاب الأعمال في مقاطعة كيبيك (Conseil du patronat du Québec) أنه يرحب بما أظهره وزير مالية المقاطعة كارلوس ليتاو من عزم على فرض ضريبة مبيعات على خدمات شركة "نتفليكس" للبث التدفقي عبر الإنترنت.

"ندعمه بشكل كلي"، قال اليوم رئيس المجلس إيف توما دورفال في مقابلة صحفية في مونتريال، مشيراً إلى أن هذا الدعم نابع من حرص على العدالة الضريبية.

"ما ندعمه هو العدالة الضريبية، ما ندعمه هو أن يكون اللاعبون، مختلف العاملين في صناعةٍ ما، خاضعين للقوانين التنظيمية أو الضريبية نفسها، وإلّا سيصيب الإجحاف مجموعة ما مقارنة بمجموعة أخرى"، قال دورفال.

رئيس مجلس أصحاب الأعمال في مقاطعة كيبيك إيف توما دورفال © Radio-Canada

ويأتي موقف أصحاب الأعمال في كيبيك غداة إفادة وسائل الإعلام بأن ليتاو بعث برسالة إلى نظيره في الحكومة الفدرالية بيل مورنو يدعوه فيها لفرض ضريبة مبيعات على "نتفليكس" ويبلغه أنه إذا ما بقيت أوتاوا على موقفها بإعفاء الشركة الأميركية من الضريبة "لن يكون لكيبيك خيار آخر سوى التحرك بمفردها" عندئذ وفرض الضريبة عليها بشكل أُحادي.

ولم يستجب مورنو لطلب ليتاو تاركاً له حرية فرض الضريبة على "نتفليكس" بشكل أُحادي.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)