زعيم حزب المحافظين أندرو شير.

زعيم حزب المحافظين أندرو شير.
Photo Credit: CP / Adrian Wyld

شير يطالب بترؤس كندا مهمة سلام دولية في أوكرانيا

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الخميس 9 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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اقترح زعيم حزب المحافظين أندرو شير بأن ترأس كندا مهمة حفظ سلام للأمم المتحدة في أوكرانيا بهدف المساهمة في جهود إرساء الاستقرار في المنطقة المتأثرة بالنزاع الدائر بين موسكو وكييف.

وجاء كلام زعيم المعارضة الرسمية في مجلس العموم في خطاب القاه بعد ظهر اليوم في مدينة إيتوبيكوك الواقعة في غرب تورونتو الكبرى.

ورأى شير أن مهمة من هذا النوع تتيح لأوكرانيا "استعادة السيطرة على حدودها الشرقية مع روسيا".

وقال شير في بيان أصدره إن "حكومةً مقبلة لحزب المحافظين ستدافع عن مهمة حفظ سلام للأمم المتحدة في أوكرانيا"، متهماً حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا بأنها لا ترد "على العدوان الروسي" بـ"إجراءات هامة".

وأضاف شير أن كندا في السابق "دعمت بشدة سكان أوكرانيا عندما كانت وحدة أراضيها مهددة قبل أكثر من ثلاث سنوات" وأن "واجب دعم الشعوب الحرة والسيدة لا يهن مع مرور الزمن".

جنود كنديون (أرشيف)
جنود كنديون (أرشيف) © Radio-Canada/Frédéric Peing

ويأتي اقتراح زعيم المحافظين فيما يتأخر تنفيذ خطة انتشار قوات حفظ السلام في أوكرانيا التي وضعتها الحكومة الليبرالية قبل أكثر من سنة.

من جهته هزئ وزير الدفاع الكندي هارجيت سجّان المتواجد في بروكسل من اقتراح زعيم المعارضة الرسمية مؤكداً أن الفكرة هي في الأساس للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الذي طالب بمهمة حفظ سلام في بلاده عام 2015.

(وكالة الصحافة الكندية)

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