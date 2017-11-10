كندا: مراسم عديدة في يوم الذكرى

يحيي الكنديّون في الحادي عشر من تشرين الثاني نوفمبر يوم الذكرى، تخليدا لتضحيات الجنود الكنديّين الذين قتلوا خلال الحربين العالميّتين والحرب الكوريّة والحروب الأخرى التالية.

والحادي عشر من الشهر الحادي عشر عام 1918 هو موعد توقّف القتال خلال الحرب العالميّة الأولى ودخول الهدنة حيّز التطبيق.

وتقام مراسم بالمناسبة في مختلف أنحاء كندا وتقام مراسم رسميّة ضخمة في اوتاوا بحضور حاكم كندا العام ورئيس الحكومة وكبار المسؤولين والمحاربين القدامى.

ويعلّق الرسميّون والمواطنون على صدورهم زهرة الخشخاش الحمراء، الرمز الرسمي ليوم الذكرى.

وبدأت بعض المدن الكنديّة بإحياء ذكرى الجنود الكنديّين الذين سقطوا في ساحات القتال وفي مهمّات سلام شاركت فيها كندا حول العالم.

وتخصّص مدينة فانكوفر الثامن من تشرين الثاني نوفمبر لاحياء ذكرى المحاربين القدامى من أبناء السكّان الأصليّين.

كما أحيت مدينة برامبتون في مقاطعة اونتاريو ذكرى الجنود الكنديّين وكرّمت عددا من المحاربين القدامى بالتعاون مع الفيلق الملكي الكندي.

ونشرت شرائط فيديو مؤثّرة يتحدّث فيها محاربون قدامى عن ذكرياتهم بمن فيهم محاربون قدامى شاركوا في الحرب العالميّة الثانية وفي المهمّة الدوليّة في أفغانستان.

ويصادف يوم الذكرى هذه السنة غدا السبت أوّل أيّام عطلة نهاية الأسبوع.

(راديو كندا الدولي/سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)