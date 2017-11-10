14 عشر يوما في السجن لكندية بَصَقت على سائق باص

حكم على مواطنة كندية في مقاطعة بريتيش كولومبيا في الغرب الكندي بالسجن لمدة أربعة عشر يوما بسبب قيامها بالبصق في وجه سائق باص يعمل في مصلحة النقل العام في مدينة فانكوفر.

وتؤكد الشرطة التابعة لمؤسسة النقل، ترانسبور فانكوفر ترانزيت Transports Vancouver Transit بأن لاكوتا مورنغستار كاكاواي Lakota Moringstar Kakaway البالغة 22 عاما كانت ثملة عندما صعدت على متن الباص في 22 حزيران/يونيو من العام 2016 وهي قامت بشتم السائق عدة مرّات مما دفع به إلى طردها من على متن الباص وعندما كانت تهّم بالنزول بصقت في وجهه وأوقفت من ثم سيارة أجرة قلّتها إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه.

باص في غرب مدينة فانكوفر © Flickr/Stephen Rees

ووجهت إلى المواطنة الكندية الشابة في شهر شباط/فبراير الماضي تهمة بالعدائية وصدر الحكم بحقها مؤخرا ويقضي بسجنها 14 يوما وخضوعها لفترة اختبار على مدار عام كامل كما يحظر على هذه الفناة أن تستقلّ أي باص تابع لمؤسسة كوست ماونتن Coast Mountainالتي تؤمن النقل من وإلى 21 منطقة في مدينة فانكوفر.

وتقول الشرطة بأن سائقي الباصات في كوست ماونتن تعرّضوا 79 مرّة لعدوان مماثل منذ مطلع السنة الحالية.