فاديا طنب الحاج حملت صوتها الرنان إلى مونتريال

مونتريال على موعد مع الموسيقى الراقية والصوت الرنّان، مع السيّدة الفنّانة فاديا طنب الحاج ومع مهرجان العالم العربيّ.

والمهرجان في نسخته الثامنة عشرة ، ويقدّم سنة تلو الأخرى برنامجا ثقافيّا وفنيّا حافلا، ومنتديات ثقافيّة وفكريّة

مدن الحبّ السبع حفل تكريمي لجبران في مهرجان العالم العربي © هادي جبيلي

لفصول الثلاثة في ربع مقام عنوان المهرجان الذي يختتم فعالياته بحفل تكريمي لجبران تشارك فيه مجموعة من الفنّانين.

حفل تجتمع فيه نصوص جبران المميّزة والموسيقى الحلوة بإشراف قائد الاوركسترا وقائد جوقة جامعة سيّدة اللويزة الأب خليل رحمة وأداء مجموعة من الفنّانين والفنّانة السيّدة طنب الحاج.

تقول السيّدة طنب الحاج إنّها صقلت موهبتها واختارت أن تسير في خطّ الموسيقى الراقية Musique savante، من الموسيقى الكلاسيكيّة إلى موسيقى العصور الوسطى والموسيقى المعاصرة، لتجمع بين الحديث والقديم.

التحديات كثيرة كما تقول الفنّانة والاستمراريّة رهن بالعمل الجدّي المتقن.

أجريت مقابلة مع فاديا طنب الحاج وسألتها عن مشاركتها للمرّة الرابعة في مهرجان العالم العربي في مونتريال وعن مسيرتها الفنيّة التي يمتزج فيها سحر الموسيقى الشرقيّة بجمال الموسيقى الغربيّة.