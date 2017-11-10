أسبوع ارتفاع آخر للدولار الكندي ولبورصة تورونتو

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 78,85 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,06 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و0,50 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، ليكون قد ارتفع بنسبة 0,64% هذا الأسبوع.

وهذا ثاني أسبوع ارتفاع على التوالي للدولار الكندي الذي ارتفع بنسبة 0,86% الأسبوع الفائت. وهذا الارتفاع عائد بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط.

وفي بورصة تورونتو أغلق اليوم المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) على 16039,26 نقطة، بتراجع 42,83 نقاط عن مستوى إغلاقه أمس ولكن بارتفاع 19,10 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت.

وبالرغم من أن الأسبوع الحالي شهد ارتفاعاً محدوداً لمؤشر بورصة تورونتو بلغت نسبته 0,12%، فهو تاسع أسبوع ارتفاع له على التوالي. وقد ارتفع المؤشر المركّب بنسبة 7,03% منذ إغلاق يوم الجمعة 8 أيلول (سبتمبر) الفائت.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

وفي سوق نيويورك أغلق اليوم سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم كانون الأول (ديسمبر) المقبل على 56,74 دولاراً أميركياً، بتراجع 0,43 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس ولكن بارتفاع 1,10 دولار أميركي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت، مرتفعاً بالتالي بنسبة 1,98% هذا الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 3,23% الأسبوع الفائت وبنسبة 3,97% الأسبوع الذي قبله.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)