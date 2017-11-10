رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو (وسط الصف الخلفي) وزعماء آخرون مشاركون في قمة الـ"أبيك" في مدينة دا نانغ في فيتنام في صورة أُخذت اليوم.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو (وسط الصف الخلفي) وزعماء آخرون مشاركون في قمة الـ"أبيك" في مدينة دا نانغ في فيتنام في صورة أُخذت اليوم.
Photo Credit: CP / Adrian Wyld

اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي: يوم غموض انتهى ببعض الأمل

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الجمعة 10 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

أُلغي اليوم اجتماع بين زعماء دول اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي (TPPA) الإحدى عشرة كان من المقرر عقده على هامش قمة الـ"أبيك" (منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي) في مدينة دا نانغ الساحلية في وسط فيتنام. إلّا أن اليوم انتهى ببارقة أمل رغم ذلك.

وعزا الموفد الخاص لراديو كندا إلى فيتنام فيليب فينسان فوازي ووسائل إعلام أجنبية إلغاء الاجتماع إلى تغيّب رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو عنه عقب لقاءٍ ثنائي بينه وبين نظيره الياباني شينزو آبي دام أكثر مما كام مقرراً بسبب تباينات في وجهات النظر.

وتتسبب قرار إلغاء الاجتماع بالغموض والإحباط، لاسيما لدى الحكومتيْن الأسترالية والنيوزيلندية.

واليابان متحمسة لدخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ قريباً، وهي أعلنت أمس أن دول الاتفاق توصلت إلى اتفاق مبدئي، وأعاد رئيس حكومتها اليوم التأكيد بأن وزراء تجارة هذه الدول اتفقوا، لكن كندا حسب قوله "قالت اليوم إنها غير مستعدة للإعلان عن بلوغ اتفاق". وأضاف آبي أن "جميع القادة الآخرين مستعدون من جهتهم للتأكيد على وجود اتفاق على الصعيد الوزاري".

وزير التجارة الدولية الكندي فرانسوا فيليب شامبان (إلى اليمين) مشاركاً أمس في اجتماع وزاري لدول اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي على هامش قمة الـ
وزير التجارة الدولية الكندي فرانسوا فيليب شامبان (إلى اليمين) مشاركاً أمس في اجتماع وزاري لدول اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي على هامش قمة الـ"أبيك" في دا نانغ في فيتنام © AP Photo/Na Son Nguyen, Pool

وقبيْل منتصف الليل جاء وزير التجارة الدولية الكندي فرانسوا فيليب شامبان يبث بعض الأمل لدى شركاء كندا معلناً أن الدول الإحدى عشرة تحرز تقدماً وتوافقت حول عدد من المواضيع المتصلة مثلاً بالبيئة وحقوق العمال.

لكن بشهادة الوزير شامبان لم يزل هناك الكثير من العمل الذي ينتظر كندا وشركاءها. ويشير مراسل راديو كندا في هذا المجال إلى ملفات الزراعة وصناعة السيارات والثقافة التي لا تتفق الدول الإحدى عشرة حولها بعد.

ودول الشراكة عبر الهادي الإحدى عشرة هي كندا وأستراليا وبروناي والبيرو وتشيلي وسنغافورة وفيتنام وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا واليابان. وكانت الولايات المتحدة من بين الدول الأعضاء إلى أن سحبها من الاتفاق رئيسها دونالد ترامب أوائل العام الحالي، ما جعل الغموض يشوب مستقبل الشراكة.

(راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)

المزيد في التقرير التالي:

استمعوا
شارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ،
فئة إقتصاد، دولي، سياسة

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
إقتصاد، دولي، سياسةاتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي: يوم غموض انتهى ببعض الأملإقتصادأسبوع ارتفاع آخر للدولار الكندي ولبورصة تورونتودولي، سياسةمحادثات "صريحة" بين ترودو وسو تشي حول ملف الروهينغامجتمعحملة مناهضة للعنصرية في كندا تتعرّض للإفساد والتخريبثقافة وفنونفاديا طنب الحاج حملت صوتها الرنان إلى مونتريالمجتمع14 عشر يوما في السجن لكندية بَصَقت على سائق باصثقافة وفنونفايا يونانا تأسرك من الاستماع الأولصحةكندا: إفراط في وصفات المضادّات الحيويّة؟مجتمعكندا: مراسم عديدة في يوم الذكرىسياسةشير يطالب بترؤس كندا مهمة سلام دولية في أوكرانيا

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية