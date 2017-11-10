اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي: يوم غموض انتهى ببعض الأمل

أُلغي اليوم اجتماع بين زعماء دول اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي (TPPA) الإحدى عشرة كان من المقرر عقده على هامش قمة الـ"أبيك" (منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي) في مدينة دا نانغ الساحلية في وسط فيتنام. إلّا أن اليوم انتهى ببارقة أمل رغم ذلك.

وعزا الموفد الخاص لراديو كندا إلى فيتنام فيليب فينسان فوازي ووسائل إعلام أجنبية إلغاء الاجتماع إلى تغيّب رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو عنه عقب لقاءٍ ثنائي بينه وبين نظيره الياباني شينزو آبي دام أكثر مما كام مقرراً بسبب تباينات في وجهات النظر.

وتتسبب قرار إلغاء الاجتماع بالغموض والإحباط، لاسيما لدى الحكومتيْن الأسترالية والنيوزيلندية.

واليابان متحمسة لدخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ قريباً، وهي أعلنت أمس أن دول الاتفاق توصلت إلى اتفاق مبدئي، وأعاد رئيس حكومتها اليوم التأكيد بأن وزراء تجارة هذه الدول اتفقوا، لكن كندا حسب قوله "قالت اليوم إنها غير مستعدة للإعلان عن بلوغ اتفاق". وأضاف آبي أن "جميع القادة الآخرين مستعدون من جهتهم للتأكيد على وجود اتفاق على الصعيد الوزاري".

وزير التجارة الدولية الكندي فرانسوا فيليب شامبان (إلى اليمين) مشاركاً أمس في اجتماع وزاري لدول اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي على هامش قمة الـ"أبيك" في دا نانغ في فيتنام © AP Photo/Na Son Nguyen, Pool

وقبيْل منتصف الليل جاء وزير التجارة الدولية الكندي فرانسوا فيليب شامبان يبث بعض الأمل لدى شركاء كندا معلناً أن الدول الإحدى عشرة تحرز تقدماً وتوافقت حول عدد من المواضيع المتصلة مثلاً بالبيئة وحقوق العمال.

لكن بشهادة الوزير شامبان لم يزل هناك الكثير من العمل الذي ينتظر كندا وشركاءها. ويشير مراسل راديو كندا في هذا المجال إلى ملفات الزراعة وصناعة السيارات والثقافة التي لا تتفق الدول الإحدى عشرة حولها بعد.

ودول الشراكة عبر الهادي الإحدى عشرة هي كندا وأستراليا وبروناي والبيرو وتشيلي وسنغافورة وفيتنام وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا واليابان. وكانت الولايات المتحدة من بين الدول الأعضاء إلى أن سحبها من الاتفاق رئيسها دونالد ترامب أوائل العام الحالي، ما جعل الغموض يشوب مستقبل الشراكة.

(راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)

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