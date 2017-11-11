أرقام الأسبوع المنتهي السبت 11-11-2017

أرقام الأسبوع من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.

نقدّم من خلال البرنامج مجموعة من الأخبار الكنديّة المتنوّعة التي تتمحور حول شؤون الساعة في مختلف أنحاء البلاد.

مانيتوبا: مداخيل المواطنين أكثر ارتفاعاً

ارتفع متوسّط دخل الفرد في مانيتوبا في وسط الغرب الكندي بنسبة 8 بالمئة منذ عام 2011 حتّى اليوم حسبما أفادت به وكالة الاحصاء الكنديّة.

وارتفع متوسّط الدخل من 41500 دولار إلى 42500 دولار عام 2015 أي نسبته 2 بالمئة عن العام الذي سبقه 2014.

لكنّ متوسّط دخل المرأة بلغ 36500 دولار أي ادنى بكثير من متوسّط دخل الرجل الذي بلغ 49500 دولار.

وتحلّ مانيتوبا إلى جانب بريتيش كولومبيا في المرتبة الخامسة من بين المقاطعات الكنديّة من حيث متوسّط دخل الفرد حسب وكالة الاحصاء الكنديّة.

وسجّلت مانيتوبا أعلى ارتفاع في دخل الفرد من بين مقاطعات البراري الثلاث وهي ألبرتا ومانيتوبا وسسكتشوان حسب آخر الدراسات التي اجرتها الوكالة.

وبلغت نسبة الارتفاع أقلّ من 1 بالمئة في البرتا وفي سسكتشوان تراجع متوسّط الدخل بمعدّل 3 بالمئة.

وزيرة العمل وتطوير اليد العاملة في الحكومة الفدرالية باتريشا هايدو © CP / Justin Tang

65

هذا هو رقم مشروع القانون الذي قدّمته يوم الثلاثاء وزيرة العمل وتطوير اليد العاملة في الحكومة الفدرالية باتريشا هايدو.

ويهدف مشروع القانون "سي – 65" لوضع حد للتحرش الجنسي وكافة أنواع التحرش والعنف في أماكن العمل من خلال تشديد قانون العمل في كندا بشكل يُلزم أرباب العمل على التحرك فور تلقيهم شكوى تحرش أو عنف.

ويُلزم مشروع القانون في هذا السياق كل رب عمل بالتحرك فور تلقيه شكوى تحرش أو عنف، وبوضع سياسة للوقاية من التحرش والعنف في مكان العمل وتوضيح الإجراءات التي يجب اتخاذها عندما تُرفع شكوى، ومن ضمن ذلك قيام "شخص كُفؤ" بتحقيق مستقل إذا ما دعت الحاجة لذلك.

صورة لوسط مونتريال عند الفجر ويبدو إلى اليسار برج راديو كندا / سي بي سي (أرشيف) © Radio-Canada / Simon-Marc Charron

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بالدولارات

هذا ما بلغه معدل سعر المسكن في مونتريال الكبرى في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، أي بزيادة نسبتها 9,25% عن مستواه البالغ 354163 دولاراً في الشهر نفسه من العام الماضي.

أما معدل سعر المسكن في جزيرة مونتريال لوحدها فارتفع بنسبة 12,7% خلال سنة ليبلغ 498414 دولاراً الشهر الفائت.