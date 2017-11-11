هل يستفيد المستهلك من المزاحمة بين آبل و سامسونغ؟

تحتد المنافسة في سوق الهواتف الذكية بين أبرز الشركات المصنعة لهذه الأجهزة وهي على التوالي الجنوبية الكورية سامسونغ و الامريكية ابل والصينية هواهي. و السؤال المطروح :هل سيستفيد المستهلك من هذه المزاحمة؟

تحاول شركة ابل جاهدة ازاحة شركة سامسونغ من عرش الشركات الأكثر بيعا للهواتف الذكية في العالم وذلك بتطوير هواتف فاخرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل الهاتف الحديث الايفون اكس X والذي يبلغ سعره ألف دولار. والهدف من وراء ذلك إقناع المشترين التخلي عن شراء سلسلة غالاكسي ( S و نوت) الشهيرة بسلاسة استعمال هواتفها و صلابة اجهزتها. لكن هذه المزاحمة لم تترجم في حرب أسعار وتخفيضات محسوسة للمستهلكين. بالعكس، فقد شهدت ارتفاعا! حيث بلغ سعر الايفون X على سبيل المثال الف دولار و السامسونغ نوت 8 تسعمائة دولار.

ومن أجل تبرير هذه الأسعار تعتمد هذه الشركات على استراتيجيات دعائية مثل هذا الإعلان التجاري التي يسخر من هواتف الايفون.

زبير الجازي