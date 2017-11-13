مظاهرة ضدّ العنف في مونتريال في 12-11-2017/ Radio-Canada

مظاهرة ضدّ العنف في مونتريال في 12-11-2017/ Radio-Canada

مونتريال: مظاهرة ضدّ الحقد والعنصريّة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الإثنين 13 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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شارك آلاف الأشخاص أمس الأحد  في مظاهرة جرت في مونتريال ضدّ الحقد والعنصريّة واليمين المتطرّف والقانون المتعلّق بالحياد الديني للدولة.

وشاركت في المظاهرة منظّمات طلاّبيّة ونسويّة ومناهضة للعولمة، وممثّلو بعض المناطق الكيبيكيّة.

وندّد المتظاهرون بأعمال الحقد المرتكبة ضدّ بعض المجموعات وقالت النائبة في الجمعيّة الوطنيّة ( برلمان كيبيك) عن حزب التضامن مانون ماسيه إنّ دعوة المجتمع المدني ملهمة بالنسبة لها.

ولبّى المتظاهرون  دعوة وجّهتها نحو من 160 منظّمة وقّعت على عريضة بعنوان " أجواء سامّة" منشورة على موقع فيسبوك الخاص بالحدث.

تمثال رئيس الحكومة جون أي ماكدونالد مغطّى بالطلاء الأحمر/CBC/Simon Nakonechny/هيئة الاذاعة الكنديّة

تمثال رئيس الحكومة جون أي ماكدونالد مغطّى بالطلاء الأحمر/CBC/Simon Nakonechny/هيئة الاذاعة الكنديّة

وندّد بعض المتظاهرين الذين تحدّثوا إلى تلفزيون راديو كندا بالقانون المتعلّق بالحياد الديني للدولة الذي يهدف لتأطير التسويات لأسباب دينيّة.

ويتعيّن بموجب القانون على كلّ من يعطي خدمة عامّة أو يتلقّاها أن يكون سافر الوجه.

ورأى بعض المتظاهرين أنّ القانون يستهدف المرأة المسلمة التي تضع النقاب أو البرقع ويحدّ من حريّتها الدينيّة.

وأقدم عدد من المجهولين على طلاء تمثال رئيس الحكومة الكنديّة  جون أي ماكدونالد ، أحد آباء الفدراليّة بالطلاء الأحمر ليل السبت الأحد.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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