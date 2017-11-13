زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ يواصل جولته الكنديّة

وصل زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ إلى هليفكس أمس الأحد في إطار جولة يقوم بها في مختلف أنحاء كندا.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها سينغ للمقاطعات الأطلسيّة منذ انتخابه زعيما للديمقراطيّين الجدد مطلع تشرين الأوّل اكتوبر الفائت 2017.

"أعرف أنّ الصحّة رهان مهمّ هنا ولا سيّما الوصول إلى طبيب. وهو مسألة كبيرة. لذلك أعتقد أنّ سياستنا التي تقضي بوجود عناية صيدلانيّة Pharmacare وطنيّة وشاملة أمر بالغ الأهميّة. وأعتقد أنّه من الممكن تخفيف الضغط عن نظامنا الصحّي لو أوجدنا تأمينا شاملا على الدواء قال جاغميت سينغ".

زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ © Chris Young/CP

وشارك جاغميت سينغ أمس الأحد في عدد من اللقاءات ومن المتوقّع أن يعقد في وقت لاحق اليوم مؤتمرا صحفيّا برفقة النائبة في البرلمان المحلّي في نوفا سكوشا كلوديا شندر.

ويشار إلى أنّ جاغميت سينغ هو أوّل كنديّ ينتمي إلى الأقليّات المرئيّة يصبح زعيما لحزب فدرالي.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)