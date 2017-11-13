الجنرال الكندي روميو دالير/Adrian Wyld/CP

الجنرال الكندي روميو دالير/Adrian Wyld/CP

كندا: نحو دور تأهيليّ في مهمّات السلام الدوليّة؟

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الإثنين 13 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

تستضيف مدينة فانكوفر في الرابع عشر والخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر الجاري مؤتمرا حول مهمّات السلام الدوليّة.

ويشارك في المؤتمر وزراء الدفاع من 50 بلدا فضلا عن مندوبين وممثّلين من عدد من المنظّمات الدوليّة.

ويأتي المؤتمر بعد أيّام قليلة على يوم الذكرى الذي تحييه كندا في الحادي عشر من تشرين الثاني نوفمبر من كلّ سنة تكريما لذكرى جنودها الذين سقطوا في ساحات القتال خلال الحربين العالميّتين والحرب الكوريّة وخلال المشاركة في مهمّات دوليّة ومهمّات سلام حول العالم.

وعاد بالمناسبة الحديث عن الدور الكندي في مهمّات السلام الدوليّة ، ومساهمة الجنود الكنديّين في أكثر من مهمّة حول العالم.

الجنرال الكندي روميو دالير تولّى قيادة المهمّة الدوليّة في رواندا عام 1994 خلال حرب الابادة التي وقعت بين قبائل الهوتو والتوتسي وراح ضحيّتها نحو من 800 ألف قتيل معظمهم من قبائل التوتسي.

وزير الدفاع الكندي هارجيت سجان
وزير الدفاع الكندي هارجيت سجان © Fred Chartrand/Canadian Press

ويتوقّع الجنرال دالير في مقابلة مع تلفزيون راديو كندا أن تعلن كندا شيئا مختلفا عن نشر جنود في مهمّات سلام .

ويشير إلى أنّ احتياجات الأمم المتّحدة في مهمّات السلام باتت مختلفة عمّا كانت عليه تاريخيّا وثمّة حاجة إلى طريقة جديدة في التعاطي مع هذه المهمّات.

ولم تعد الحاجة إلى زيادة عدد القبّعات الزرقاء كما يقول الجنرال دالير الذي يشير إلى أنّ 110 آلاف جندي منتشرون في مهمّات سلام.

والمهمّات التقليديّة لم تساهم في حال الصراعات التي ظلّت مستمرّة كما قال.

عناصر من القوّات الدوليّة في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة
عناصر من القوّات الدوليّة في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة © UN Photo/Sylvain Liechti

من هنا، أهميّة توفير كفاءات جديدة وتعاليم جديدة وتكتيكات جديدة والتأهيل عليها لتصبح  المهمّات أكثر فعاليّة.

وتحدّث الجنرال دالير عن مبادرة الأطفال الجنود التي اسّسها بالتعاون مع جامعة دالهاوزي الكنديّة عام 2007 والتي تهدف للقضاء تدريجيّا على تعبئة الأطفال الجنود واستخدامهم في الحروب.

وأوضح أنّ لدى كندا الكفاءات التربويّة واللغويّة والمضمون الدقيق لنقدّم ل للدول التي تعاني هذه المشاكل القدرات اللازمة لمواصلة تطوّرها ولتصبح أكثر مهنيّة.

و بإمكان كندا أن تساهم على أفضل وجه في عمليّة التأهيل في إطار مهمّات حفظ السلام الدوليّة حول العالم كما قال الجنرال الكندي روميو دالير القائد السابق لقوّات الأمم المتّحدة في رواندا عام 1994 خلال حرب الابادة التي وقعت بين قبائل التوتسي والهوتو في هذا البلد الافريقي.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

استمعوا
شارك
كلمات مفتاحية ، ،
فئة دولي

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
مجتمعنيو برونزويك: جهود جديدة لجذب إطفائيين متطوعيندولي، سياسةترودو في قمة آسيا الشرقية إلى جانب ترامب وجين بينغبيئة وحياة حيوانية، دوليالتغيرات المناخية: تحذيرات حول مستقبل الأرض وكندا تحث على وقف استخدام الفحمدوليكندا: نحو دور تأهيليّ في مهمّات السلام الدوليّة؟سياسةزعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ يواصل جولته الكنديّةمجتمعمونتريال: مظاهرة ضدّ الحقد والعنصريّةسياسة، هجرة ولجوءبلا حدود على الإنترنت ليوم الأحد 12-11-2017انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيتهل يستفيد المستهلك من المزاحمة بين آبل و سامسونغ؟إقتصاد، السكان الأصليونمواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 11-11-2017أرقام الأسبوع، إقتصاد، مجتمعأرقام الأسبوع المنتهي السبت 11-11-2017

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية