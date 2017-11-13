الانبعاثات الملوثة تتصاعد من مصفاة جان غولين لتكرير النفط في سان رومويالد في كيبيك، أكبر مصفاة تكرير نفط في شرق كندا.

الانبعاثات الملوثة تتصاعد من مصفاة جان غولين لتكرير النفط في سان رومويالد في كيبيك، أكبر مصفاة تكرير نفط في شرق كندا.
Photo Credit: Radio-Canada / Luc Lavigne

التغيرات المناخية: تحذيرات حول مستقبل الأرض وكندا تحث على وقف استخدام الفحم

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الإثنين 13 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

تتزايد التحذيرات حول مستقبل كوكب الأرض في الوقت الذي تتواصل فيه في بون في ألمانيا أعمال المؤتمر الثالث والعشرين للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.

فقد صدر اليوم التقرير السنوي الثاني عشر لمنظمة "مشروع الكربون العالمي" التي تضم 76 عالماً من 15 بلداً وجاء فيه أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النشاط الصناعي واحتراق الوقود الأحفوري ستسجل ارتفاعاً جديداً خلال عام 2017 نسبته 2%، بعد أن كانت مستويات الانبعاثات شبه مستقرة بين عاميْ 2014 و2016.

ويشير تقرير منظمة "مشروع الكربون العالمي" إلى أن الصين، أكثر البلدان إنتاجاً للغازات الدفيئة، مسؤولة بنسبة كبيرة عن ارتفاع الانبعاثات خلال العام الحالي، ويعزو هذا الارتفاع بنسبة كبيرة إلى ارتفاع الطلب فيها على الفحم لدعم نمو اقتصادي متزايد.

وقدمت منظمة "مشروع الكربون العالمي" تقريرها للمشاركين في المؤتمر الدولي في بون، ومن بينهم وزيرة البيئة والتغيرات المناخية في الحكومة الكندية كاثرين ماكينا التي ذكّرت الحضور بأن كندا باشرت تنفيذ خطتها للتخلي كلياً عن الفحم كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية واستبداله تدريجياً بطاقات نظيفة.

وتريد الحكومة الكندية التخلي عن الفحم بشكل كامل ونهائي بحلول عام 2030.

وزيرة البيئة والتغيرات المناخية في الحكومة الكندية كاثرين ماك كينا متحدثة في مجلس العموم (أرشيف)
وزيرة البيئة والتغيرات المناخية في الحكومة الكندية كاثرين ماك كينا متحدثة في مجلس العموم (أرشيف) © CP/Adrian Wyld

ويتعارض موقف كندا من استخدام الفحم مع موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أعلنت أن "الحرب على الفحم انتهت"، لكنه لا يتعارض مع مواقف بعض الولايات الأميركية. وقام تحالف بين كندا وبريطانيا من أجل التوقف عن استخدام الفحم.

والدول التسع التي تلي الصين من حيث حجمُ إنتاج الغازات الدفيئة هي بالترتيب الولايات المتحدة والهند وروسيا واليابان وألمانيا وإيران والمملكة السعودية وكوريا الجنوبية وكندا.

يُذكر أن اتفاق باريس، الذي تم التوصل إليه في كانون الأول (ديسمبر) 2015 والذي يُعتبر أول اتفاق عالمي حول المناخ، نص على احتواء ارتفاع حرارة الأرض بـ"أدنى بكثير من درجتيْن مئويتيْن" قياساً بما قبل عهد الصناعة، لا بل دعا دول العالم لـ"مواصلة الجهود للحد من ارتفاعها عند مستوى 1,5 درجة مئوية".

(راديو كندا / سي بي سي / أ ف ب / راديو كندا الدولي)

المزيد في التقرير التالي:

استمعوا
شارك
كلمات مفتاحية ، ، ،
فئة بيئة وحياة حيوانية، دولي

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
مجتمعنيو برونزويك: جهود جديدة لجذب إطفائيين متطوعيندولي، سياسةترودو في قمة آسيا الشرقية إلى جانب ترامب وجين بينغبيئة وحياة حيوانية، دوليالتغيرات المناخية: تحذيرات حول مستقبل الأرض وكندا تحث على وقف استخدام الفحمدوليكندا: نحو دور تأهيليّ في مهمّات السلام الدوليّة؟سياسةزعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ يواصل جولته الكنديّةمجتمعمونتريال: مظاهرة ضدّ الحقد والعنصريّةسياسة، هجرة ولجوءبلا حدود على الإنترنت ليوم الأحد 12-11-2017انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيتهل يستفيد المستهلك من المزاحمة بين آبل و سامسونغ؟إقتصاد، السكان الأصليونمواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 11-11-2017أرقام الأسبوع، إقتصاد، مجتمعأرقام الأسبوع المنتهي السبت 11-11-2017

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية