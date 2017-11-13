ترودو في قمة آسيا الشرقية إلى جانب ترامب وجين بينغ

يقول مسؤولون حكوميون كنديون إن الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي بذل أقصى ما بوسعه كي تُوجه دعوة لرئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو لحضور قمة حول الأمن في منطقة آسيا - المحيط الهادي في العاصمة الفيليبينية إلى جانب زعماء كبرى القوى الإقليمية.

وبالتالي يصبح ترودو هذا الأسبوع أول رئيس حكومة كندية يشارك في قمة آسيا الشرقية، كما أنه أول رئيس حكومة كندية في الخدمة تُوجّه إليه دعوة لحضور هذا الحدث السنوي كما قال مكتبه.

لكنّ موظفاً حكومياً رفيعاً أكد أن هذه الخطوة الداعمة من قبل الرئيس الفيليبيني لن تؤثر مطلقاً على حرية قرار ترودو بشأن مواجهة دوتيرتي حول موضوع انتهاكات حقوق الإنسان في الفيليبين.

وكان ترودو قد ألمح إلى أنه قد يثير موضوع حقوق الإنسان مع رئيس الفيليبين التي وصل عاصمتها مانيلا يوم أمس.

ردة فعل رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو عندما دعته نظيرته النيوزيلندية جاسيندا أرديرن للقيام بزيارة رسمية إلى بلادها في مستهل لقاء ثنائي بينهما في مانيلا اليوم. وكانت أرديرن قد حمّلت ترودو مسؤولية إلغاء اجتماع زعماء دول اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي يوم الجمعة في دا نانغ في فيتنام © CP / Adrian Wyld

وأشارت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، الموجودة أيضاً في مانيلا، إلى أن ترودو سيشارك في قمة آسيا الشرقية في محادثات حول الوضع الأمني المتصل بكوريا الشمالية إلى جانب زعماء مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

"إن الأمر ينطوي على أهمية بالغة"، قالت فريلاند عن مشاركة ترودو في هذه القمة، مضيفة "لم تتواجد فيها كندا من قبل على الإطلاق".

(وكالة الصحافة الكندية)