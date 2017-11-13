نيو برونزويك: جهود جديدة لجذب إطفائيين متطوعين

تبذل أجهزة الإطفاء في مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرق كندا جهوداً جديدة لضم إطفائيين يعملون بشكل طوعي إلى صفوفها.

وتسعة إطفائيين من أصل عشرة في المقاطعة متطوعون، لكن أجهزة الإطفاء تواجه مصاعب متزايدة لجذب متطوعين جدد إلى صفوفها.

ويقول قائد أجهزة الإطفاء في المقاطعة دوغ براون إن العثور على متطوعين أمر بالغ الصعوبة في المناطق الريفية بسبب نزوح الشباب عنها إلى المدن وشيخوخة مجتمعاتها.

"لدينا مجتمع يشيخ في نيو برونزويك، وهناك أيضاً عامل التمدد الحضري، وهذا له وقع على أجهزة الإطفاء الصغيرة"، يقول براون.

اثنان من الإطفائيين المتطوعين في قرية لونغ بوانت دي مينغان في مقاطعة كيبيك (أرشيف) © Radio-Canada

وأحد العوائق الرئيسية بوجه انضمام المتطوعين هو الالتزام بإنهاء دورة طويلة الأمد في مجال العمل الإطفائي.

"يلزمك متابعة دورة مدتها أكثر من 200 ساعة لتصبح فقط إطفائياً أنهى المستوى الأول. وهذا قد يستغرق أشهراً عديدة، إذا كنتَ ستتابع الدورة في المساء وعطلات نهاية الأسبوع، قبل أن تصبح فلعلاً في جهاز الإطفاء"، يقول براون.

(سي بي سي / راديو كندا)