مصر للطيران توقّع عقدا لشراء طائرات سي سيريز

وقّعت شركة مصر للطيران على عقد لشراء 12 طائرة من طراز سي سيريز 300 التي تنتجها شركة بومباردييه الكنديّة .

وإضافة إلى ذلك، هنالك خيار لشراء 12 طائرة أخرى لترتفع قيمة الصفقة من 1،1 مليار دولار إلى 2,8 مليار دولار.

وأعلن عن الصفقة كلّ من فرد كرومر رئيس قطاع الطائرات التجاريّة في بومباردييه وصفوت مسلّم رئيس شركة مصر للطيران خلال مؤتمر صحفي عقداه في معرض دبي الجوّي.

وقال مسلّم إنّ طائرات سي سيريز مكيّفة للخدمة على الصعيدين الوطني والاقليمي في الدول العربيّة المجاورة ، في الشرق الأوسط وبعض الوجهات الأوروبيّة.

"نحن سعداء بالشراكة التي وقّعناها مع بومباردييه في إطار الاستراتيجيّة لتحديث اسطولنا قال رئيس مصر للطيران صفوت مسلّم".

وارتفعت مبيعات الطائرات من طراز سي سيريز بصورة ملحوظة منذ الاتّفاق الذي وقّعته شركة بومباردييه منتصف تشرين الأوّل اكتوبر الفائت مع شركة ايرباص.

طائرة من طراز سي سيريز © PC / Ryan Remiorz/CP

وأصبحت ايرباص بموجب الاتّفاق المساهم الأوّل في رأسمال شركة التوصية المكرّسة لبرنامج طائرات بومباردييه من طراز سي سيريز.

وأعلنت بومباردييه مطلع شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري أنّ أحد الزبائن الأوروبيّين وقّع على طلبيّة أكيدة لشراء 31 طائرة في صفقة بقيمة 2,4 مليار دولار.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)