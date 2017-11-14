مراكز الرعاية الصحيّة الطويلة الأجل في كيبيك: التعدديّة حتّى في المأكولات

أعلنت وزارة الصحّة في مقاطعة كيبيك عن اتّفاق شراكة مع معهد السياحة والفندقة لتطوير وصفات طعام تناسب أذواق الكنديّين من أصول اثنيّة مختلفة يقيمون في مراكز الرعاية الصحيّة الطويلة الأجل .

وسوف يتمّ تطوير 40 وصفة لمأكولات متوسّطيّة وآسيويّة ومن منطقة الكاريبي، تضاف إلى 70 نوعا من المأكولات المحليّة المتوفّرة حاليّا كما قال وزير الصحّة الكيبيكي غايتان باريت.

ورصدت الحكومة 100 ألف دولار ليقوم معهد السياحة والفندقة بجسّ نبض الأشخاص المقيمين في هذه المراكز والوقوف على رأيهم ومقترحاتهم بشأن وصفات الأكل .

وكان وزير الصحّة الكيبيكي قد تعهّد بتوفير وجبات طعام ساخنة ومغذّية ولذيذة في كلّ مراكز الرعاية الصحيّة الطويلة الأجل في كيبيك بحلول خريف العام المقبل 2018.

ورحّب التجمّع المحلّي للجان المستخدمين بمبادرة وزير الصحّة لكنّه اعتبر أنّ تعدّديّة المأكولات ليست المشكلة الوحيدة في هذه المراكز بل هنالك نقص في العاملين الذين يساعدون المسنّين على تناول الطعام.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)