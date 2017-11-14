ادمنتون: اربعون عاما على تأسيس الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة

احتفلت كنيسة السيّدة العذراء والقديس مار مرقس القبطيّة الأرثوذكسيّة في مدينة ادمنتون في وسط الغرب الكندي بمرور 40 عاما على تأسيسها.

وشارك أبناء الكنيسة الكنديّون من أصول مصريّة وسودانيّة في الاحتفال.

وتجمع الكنيسة من حولها المؤمنين الذين يلتقون على العادات والتقاليد التي تربّوا عليها في الوطن الأم.

جوقة كنيسة السيّدة العذراء والقديس مار مرقس في ادمنتون/محبّ جورج © محبّ جورج

وتعمل في الوقت عينه على تنشئة الأجيال المولودة هنا على تعاليمها وقيمها.

والكنيسة على تواصل بالطبع مع الكنيسة الامّ في مصر وتتلقّى من وقت لآخر زيارات تقوم بها مرجعيّات روحيّة إلى كندا وادمنتون.

الكندي المصري محبّ جورج مدير المشاريع المتطوّع © محبّ جورج

ومن بين نشاطاتها، مدرسة الأحد التي تعنى بتعليم الأولاد منذ الصغر حتى مراحل الجامعة، فضلا عن نشاطات أخرى ثقافيّة متنوّعة.

للمزيد حول الموضوع أجريت مقابلة مع الأستاذ محبّ جورج الكندي المصري مدير المشاريع المتطوّع في ادمنتون.