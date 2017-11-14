 كيبيك: سياج معدني حول موقع انعقاد قمة الدول الصناعية

حصلت مؤسسة "مجموعة لافال فورتان" من ألما - كيبيك على عقد بقيمة ثلاثة ملايين وثمانمئة ألف دولار من الشرطة الملكية الكندية، لبناء سياج معدني حول فندق مانوار ريشيليو في شارلوفوا حيث

ستعقد قمة الدول الصناعية السبع في الثامن والتاسع من حزيران – يونيو من العام المقبل، لضمان أمن الوفود المشاركة.

وسيطوق السياج المعدني الموقع بأكمله حتى ضفة نهر السان لوران. ولم يفصح عن طول السياج وعلوه لضرورات أمنية.

مجموعة لفال فورتان © راديو كندا

واعتبر مدير عام المجموعة شارل ديلورييه أن " العمل لصالح الدول الصناعية السبع يشكل فخرا للشركة، فالمنظمة دولية ونحن فخورون بمنحنا هذا العقد".

وتعتزم المؤسسة توظيف خمسة عشر عاملا إضافيا لبنائه ومن ثم لتفكيكه بعد انتهاء القمة ما قد يستغرق حوالي الشهرين.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية