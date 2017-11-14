قوات السلام الدولية بانتظار القرار الكندي

في وقت يسعى فيه كبار المسؤولين الكنديين ونظراؤهم في الأمم المتحدة لتحديد تفاصيل المشاركة الكندية في قوات السلام الدولية أفاد مسؤول أممي رفيع المستوى بانه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار كندي قبيل ساعات عن افتتاح القمة حول الموضوع.

وأكد السيكرتير المساعد لعمليات حفظ السلام، جان بيار لاكروا، أنه " يبدو أن ثمة أفكارا لم تتم دراستها عن قرب بعد لكننا نأمل أن تتوصل الحكومة الكندية إلى قرار نهائي".

قوات السلام في الكونغو © راديو كندا

علما أن كندا تستعد لاستضافة ممثلين عن حوالي ثمانين دولة للمشاركة في القمة التي ستنعقد اليوم في فانكوفر في أقصى الغرب الكندي.

ويأمل المجتمعون أن تعلن كندا خطتها لنشر ستمئة جندي ومئة وخمسين شرطيا كنديا في إحدى الدول الإفريقية قبل أو خلال انعقاد القمة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية