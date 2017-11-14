الدكتور أطوان حبشي

الدكتور أطوان حبشي
Photo Credit: موقع القوات اللبنانية

لبنان: الضبابية سيدة الموقف

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 14 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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ما زال الغموض والشك يطغيان على حقيقة ما جرى في الرابع من الجاري أي يوم تقديم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته من المملكة السعودية، بالرغم من كل التطمينات وحديث الحريري على قناة المستقبل واجتماعه بالبطريرك الماروني ولقاءاته المتكررة مع سفراء الدول الغربية.

وما زالت التكهنات والشائعات والتحليلات السياسية تميل إلى احتمال أن الحريري ليس حرا في تصرفاته وأقواله ولا في تمكنه من مغادرة المملكة بملء إرادته ، بالرغم من تأكيده بانه سيعود إلى لبنان قريبا جدا.

الدتور حبشي مع مسؤولي القوات اللبنانية في مونتريال
الدتور حبشي مع مسؤولي القوات اللبنانية في مونتريال © مكتب القوات اللبنانية في مونتريال

والضبابية التي تسود الجو اللبناني حاليا تنعكس على مختلف مرافق الحياة السياسية بما فيها مسألة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.

ضيفنا اليوم الدكتور أنطوان حبشي، مرشح حزب القوات اللبنانية عن دائرة بعلبك الهرمل، الذي يزور كندا حاليا وقد أجريت معه مقابلة هاتفية سألته في مستهلها عن احتمال إجراء الانتخابات:استمعوا

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فئة دولي، سياسة

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