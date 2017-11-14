اتهام لترودو بعدم التحرك لإزالة نفايات كندية من مرفأ مانيلا

اتهم ناشطون بيئيون فيليبينيون رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو بعدم القيام بأي تحرك لتخليص عاصمتهم مانيلا من 103 حاويات شحن بحري مليئة بنفايات كندية لا تزال قابعة منذ أربع سنوات في مرفأ المدينة.

وترودو موجود حالياً في مانيلا حيث يشارك في القمة الحادية والثلاثين لرابطة دول جنوب شرق آسيا وفي قمة آسيا الشرقية.

وكانت السلطات الفيليبينية قد قبلت باستقبال تلك الحاويات على أساس أنها تحمل مواد بلاستيكية قابلة للتدوير. لكنّ موظفي الجمارك اكتشفوا فيما بعد أنها تحوي نفايات دون قيمة تُذكر تصلح للطمر.

ويقول الناشطون البيئيون إن الحاويات تحوي 2500 طن متري من الأسلاك الكهربائية القديمة والأقراص المدمجة والكؤوس البلاستيكية وإن في حمولتها أيضاً حفاضات أحادية الاستعمال ملوثة.

مصافحة بين الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي (إلى اليمين) ورئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو قبيْل بدء الجلسة الافتتاحية للقمة الحادية والثلاثين لرابطة دول جنوب شرق آسيا أمس في مانيلا © Mark Cristino/Pool Photo via AP

ويندد الناشطون البيئيون ومسؤولو الصحة العامة في مانيلا منذ أربع سنوات بتواجد هذه الحاويات في مرفأ المدينة ويطالبون كندا باستردادها.

وخلال زيارته الأخيرة قبل سنتيْن إلى مانيلا حيث استُقبل بحفاوة شعبية لا يحظى بها عادةً سوى نجوم الفن العالميين، سُئل ترودو من قبل أحد الصحفيين ما ينوي فعله بتلك الحاويات، فأجاب بأن "حلّاً كندياً" كان قيد الإعداد ووعد باتخاذ إجراءات تشريعية تضمن عدم تكرار أمر مشابه في المستقبل.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)