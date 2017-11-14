السكان الأصليون يطالبون بتغيير اسم كالغاري إلى “ويشيسبا أوياد”

طالبت قبيلة ستوني ناكودا، وهي من أمم كندا الأوائل، بتغيير اسم كالغاري إلى "ويشيسبا أوياد". ويعني الاسم المقترَح "القرية الواقعة عند عقفة النهر". وكالغاري هي كبرى مدن ألبرتا في غرب كندا، أغنى مقاطعات البلاد بالنفط، وتقع على نهر باو.

ورفعت أمّة ستوني ناكودا هذا المطلب إلى حكومة مقاطعة ألبرتا في رسالة تضمنت لائحة طويلة من أسماء الأماكن في جنوب المقاطعة التي ترغب هذه القبيلة باستبدالها بأسماء تعكس برأيها التسميات التقليدية بصورة أفضل.

وجاء في الرسالة أن "أفراد ستوني ناكودا هم السكان الأوائل لهذه الأرض ويجب تغيير أسماء الأماكن فيها كي يتم التعرف إلى ثقافة وتاريخ هذه الأراضي واحترامهما" وأن "غياب العرفان بالجميل يساهم في الخطر المتزايد الذي يهدد تراث ستوني ناكودا".

اثنان من سكان كالغاري يجرفان الثلج في فصل الشتاء (أرشيف) © Radio-Canada

ورفعت أمّة ستوني ناكودا عام 2003 دعوى قضائية ضد حكومة ألبرتا والحكومة الفدرالية طالبت فيها بالاعتراف بما تعتبره حقوقها في الأرض ومواردها في جزء كبير من جنوب ألبرتا، ولا تزال الدعوى سارية. لكن هذا المطلب بتغيير أسماء الأماكن ليس مدرجاً في الدعوى.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)