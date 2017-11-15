البرتا: التشدّد في قوانين القيادة تحت تأثير الماريجوانا

قدّمت حكومة البرتا مشروع قانون ينصّ على التشدّد بشأن القيادة تحت تأثير الماريجوانا.

وحدّدت بصفر نسبة الماريجوانا في الدم المسموح بها للسائقين الشباب.

وتحدّد القوانين في البرتا أيضا بصفر نسبة الكحول في الدم المسموح بها للسائقين الشباب في السنتين الأولتين على حيازتهم رخصة القيادة.

وتأتي هذه الاجراءات في إطار خطّة حكومة المقاطعة بشأن قوانين السير.

ويلحظ مشروع القانون غرامات للمخالفين قد تصل إلى ألف دولار في أقصى حدّ.

شاب يدخّن الماريجوانا © Radio-Canada

ويتمّ تعليق رخصة القيادة لدى المخالفة الأولى للسائق الذي يقود تحت تأثير الماريجوانا فضلا عن توقيف سيّارته لمدّة ثلاثة أيّام.

ومن المتوقّع أن تدخل الاجراءات الجديدة حيّز التطبيق قبل تشريع استهلاك الماريجوانا اللذي حدّدته الحكومة الفدراليّة مطلع شهر تمّوز يوليو من العام المقبل 2018.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)