سابقة كنديّة: جراحة لتصحيح تشوّه خلقي لدى جنين

أجرى فريق من الأطبّاء في تورونتو عمليّة على جنين داخل الرحم لتصحيح تشوّه خلقيّ في العمود الفقري معروف بالصلب الأشرم Spina-Bifida.

وأشرف الطبيبان في مستشفى ماونت سيناي في تورونتو، غريغ رايان وجيمس دريك على فريق من 24 شخصا، في هذه العمليّة الأولى من نوعها في كندا التي تقام داخل الرحم على جنين مصاب بهذا التشوّه.

وتقول روميلا سون والدة الطفلة أيكو التي تبلغ حاليّا ثلاثة أشهر من العمر إنّ الأطبّاء أجروا لها العمليّة وهي في الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل.

وتقول إنّ طفلتها بصحّة جيّدة ولم تحتج إلى أي جراحة منذ ولادتها.

وأكّد الطبيبان أنّهما كانا جاهزين لاجراء هذه العمليّة .

"كنّا نعلم أنّنا نمتلك الخبرة الضروريّة لهذه العمليّة ولكن لم نعتقد أنّ ما يكفي من العائلات الكنديّة مهتمّة بها قال الطبيب جيمس دريك".

ويعود هذا الاهتمام حسب الدكتور دريك إلى أنّ الاحصاءات المرتبطة بهذه العمليّة تفيد بأنّها تقلّل بنسبة 50 بالمئة المضاعفات الناجمة عن تشقّق العمود الفقري.

وتكمن المشكلة الرئيسيّة في أن احتمال أن تؤدّي العمليّة إلى ولادة مبكّرة ، ما قد يمثّل خطرا على صحّة الأم والطفل.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)