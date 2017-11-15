مناشدة رئيس الحكومة الكندية لإطلاق سراح حسن دياب

وجهت حوالي ثلاثمئة شخصية من مختلف الأوساط الفنية والثقافية والسياسية كتابا مفتوحا إلى رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو تطالبه فيه بتدخل الحكومة الكندية لإطلاق سراح المتهم الوحيد في اعتداء شارع كوبرنيك الباريسي عام 1980، حسن دياب.

وجاء في الكتاب: "نناشدكم لمنع إدانة حسن دياب غير المبررة والعمل لدى السلطات الفرنسية لإطلاق سراح مواطن كندي مسجون بصورة غير عادلة ، وعودته إلى البلاد".

وكانت محكمة الاستئناف في باريس أبطلت أمس قرار أحد القضاة الذي أمر الأسبوع الفائت بوضع حسن دياب تحت المراقبة الإلكترونية بانتظار انتهاء التحقيقات واحتمال المحاكمة.

حسن دياب © راديو كندا

وأشار محامو الدفاع إلى أنها المرة الثامنة التي يصدر فيها قاض حكما بإطلاق سراح حسن دياب قبل أن تعمد محكمة الاستئناف على إبطال الحكم.

ووصفت لجنة دعم الأستاذ الجامعي الكندي اللبناني حسن دياب المسجون في فرنسا منذ العام 2014 عدم إطلاق سراحه "بالقرار المستغرب كلياَ".

تجدر الإشارة إلى أن دياب متهم باعتداء شارع كوبرنيك الذي تسبب بسقوط أربعة قتلى أمام كنيس يهودي في الثالث من تشرين أول – أكتوبر 1980 .

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية