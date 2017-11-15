ارتفاع الدخل السنوي لأغنى 1% في كندا بـ12,2%

تفيد بيانات أصدرتها اليوم وكالة الإحصاء الكندية أن معدل الدخل السنوي لمن هم أغنى 1% من سكان كندا ارتفع بنسبة 12,2% في عام 2015 مقارنة بمستواه عام 2014 ليبلغ 529600 دولار.

وأغنى 1% من دافعي الضرائب الكنديين هم من بلغ دخلهم السنوي 234700 دولار وما فوق عام 2015، وبلغ عددهم 270930 شخصاً.

أما متوسط الدخل لكافة الكنديين فبلغ 33440 دولار عام 2015، فيما بلغ معدل دخلهم 47100 دولار، بزيادة 2,6% خلال سنة.

مقر وكالة الإحصاء الكندية في أوتاوا © CP / Sean Kilpatrick

وجنى أغنى 1% من دافعي الضرائب 11,2% من إجمالي مداخيل الكنديين عام 2015، مقارنة بـ10,3% منها عام 2014. وهذا أول ارتفاع لنسبة حصتهم من إجمالي المداخيل منذ عام 2006، وتعزوه وكالة الإحصاء إلى نمو عائدات أسهم الشركات الكندية.

وارتفعت نسبة النساء ضمن أغنى 1% من دافعي الضرائب لتتجاوز 23% عام 2015، ما يُعتبر سقفاً قياسياً.

(وكالة الصحافة الكندية)