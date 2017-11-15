بعثة اقتصادية كندية في الهند بهدف تعزيز التبادل التجاري

يشارك ممثلو نحو من مئة شركة كندية، من بينها "بومباردييه" لصناعة الطائرات والقطارات، وثلاثة وزراء فدراليين في مهمة اقتصادية في الهند تمتد حتى يوم الجمعة.

وتهدف المهمة لإبرام عقود شراكة تجارية في قطاعات اقتصادية تتمحور حول العلوم، كالتقنيات العالية والطاقة والتكنولوجيات النظيفة والنقل والصحة والاتصالات.

والوزراء الثلاثة المشاركون في هذه المهمة هم وزير التجارة الدولية فرانسوا فيليب شامبان ووزير الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية نافديب سينغ بينز ووزير النقل مارك غارنو.

رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي (أرشيف) © عمر صبحاني / رويترز

وتنوي حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا الاستفادة من الاصلاحات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين بلديْهما. وبلغت قيمة التبادل التجاري بين كندا والهند ثمانية مليارات دولار عام 2016.

وخصصت الحكومة الهندية 35,7 مليار دولار أميركي في ميزانيتها الأخيرة لقطاع النقل بهدف زيادة سرعة المواصلات وأمانها وفعاليتها.

والاقتصاد الهندي هو رابع أكبر اقتصاد في العالم وينمو بسرعة عالية.

(وكالة الصحافة الكندية)