نصب تذكاري لأحد أكبر أبطال الهوكي

تعتزم مدينة لافال، ثالث أكبر المدن الكيبيكيية تشييد نصب تذكاري تخليدا لبطل الهوكي الأسطورة ، الكيبيكي هنري ريشار، على أن يوضع النصب أمام مبنى "مركز بيل " حيث شيد مؤخرا الاستاد المقفل للعب الهوكي في شارع كلود غانييه حيث كان يقيم أحد كبار ابطال الهوكي، هنري ريشار.

وأفاد بيان صادر عن البلدية بأنها ستستغل موعد افتتاح الاستاد الجديد لتخليد ذكرى هنري ريشار. ورصدت البلدية مبلغ خمسة وسبعين ألف دولار لإتمام المشروع.

هنري ريشار © راديو كندا

وكان ريشار، البالغ من العمر واحدا وثمانين عاما قد سجل مع فريق كاناديان مونتريال 1046 نقطة بينها 358 هدفا، في 1256 مباراة بين العامين 1955 و 1975 وربح كأس ستانلي إحدى عشرة مرة ، وهو رقم لم يسجله أي لاعب هوكي.

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