مؤسسة مساعدة اللبنانيين المنتشرين تدخل السوق الكندية

مساعدة أبناء الجالية اللبنانية خلال سفرهم وتأمين الطبابة والعمليات الجراحية الطارئة، المساعدة على تغطية نفقات إضاعة الحقائب خلال السفر أو إلغاء بطاقات السفر، نقل الجثامين من كندا إلى لبنان، هي بعض الخدمات التي تتعهد مؤسسة" مساعدة لبنانيي الانتشار" وهي مؤسسة لا تبغي الربح المادي، تقديمها للمشتركين.
وقد أطلقت المؤسسة مشروعها يوم السبت الفائت برعاية مطرانية الموارنة في كندا.
ما الفرق بينها وبين شركات التأمين؟ كيف ومن أين يأتي التمويل؟ ما كلفة الانضمام إليها؟ أسئلة وسواها طرحتها على المسؤول عن المؤسسة في كندا السيد مروان دكاش في حديث هاتفي أجريته معه:استمعوا
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