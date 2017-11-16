بومباردييه الكنديّة للصناعات الجويّة تسرّع وتيرة الانتاج

تعتزم شركة بومباردييه الكنديّة للصناعات الجويّة توظيف ألف شخص في مصانعها في مونتريال بهدف تسريع وتيرة انتاج طائراتها من طراز غلوبال 7000 حسبما أفاد مصدر رفض الكشف عن هويّته.

ومن المتوقّع أن تعطي الشركة المزيد من الايضاحات في وقت لاحق اليوم الجمعة، حسب المصدر نفسه.

ولم يشأ الناطق باسم الشركة مارك مسلوش نفي الخبر أو تأكيده لكنّه أشار إلى أنّه سيصار إلى تقييم البرنامج الخاص بهذه الطائرة من طراز جديد.

وبدأ إنتاج هذه الطائرة في مونتريال الصيف الماضي ومن المتوقّع أن تدخل في الخدمة أواخر العام المقبل 2018.

طائرة من انتاج بومباردييه © Ryan Remiorz/CP

وكان آلان بيلمار الرئيس التنفيذي لبومباردييه قد قال إنّ غلوبال 7000 هي أنجح طائرة لرجال الأعمال بفضل سرعتها والمسافة القادرة أن تقطعها.

ويشار إلى أنّ الحكومة الكنديّة قدّمت في شباط فبراير الماضي قرضا بقيمة 375 مليون دولار لبومباردييه لمساعدتها على بلورة هذه الطائرة الجديدة التي يبلغ ثمنها 72 مليون دولار.

وعمدت الشركة منذ عام 2015 إلى تسريح 145 ألف موظّف في مختلف مصانعها حول العالم في إطار خطّة خماسيّة لإعادة الهيكلة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)