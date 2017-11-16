فاتكوفر: الخليوي أثناء القيادة أيّا كان الثمن؟

لم يصدّق شرطي في مدينة فانكوفر لبرهة ما رآه أمام عينيه عندما أوقف سيّارة خلال دوريّة كان يقوم بها في أحد شوارع المدينة.

ولفت نظره سائق يضع سمّاعتين على أذنيه وأومى له بالتوقّف، وكانت المفاجأة كبيرة عندما رأى أنّ السائق ربط هاتفه الخليوي بسلك رفيع على مقود السيّارة ليتمكّن من استخدامه خلال قيادة السيّارة، علما أنّه أمر مخالف للقانون.

سيّارات تابعة لشرطة فانكوفر © Gian-Paolo Mendoza/CBC/هيئة الاذاعة الكنديّة

وتحدّث الشرطي طويلا مع السائق حول قواعد السلامة أثناء القيادة، واعتبرأنّ توعيته عليها أهمّ من إعطائه غرامة قدرها 368 دولارا بسبب المخالفة التي ارتكبها.

واكتفى الشرطي بإعطاء السائق غرامة قدرها 81 دولارا لأنّ السائق لم يكن يحمل رخصة القيادة معه وهو أيضا أمر مخالف للقانون.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)