“رائف بدوي حلم الحريّة”: وثائقي راديو كندا حول المدوّن السعودي

"رائف بدوي حلم الحريّة" عنوان وثائقي أصدره راديو كندا على شكل صور متحرّكة يروي قصّة المدوّن السعودي الذي حكمت عليه السلطات السعوديّة بالسجن وبتلقي ألف جلدة بعد إدانته بالاساءة للاسلام.

ويسلّط الوثائقي الضوء على قصّة واحد من أبرز سجناء الرأي ومؤسّس الشبكة الليبراليّة السعوديّة الذي تلقّى خمسين جلدة أمام مسجد في جدّة في التاسع من كانون الثاني يناير عام 2015 تسبّبت في تردّي حالته الصحيّة و لم يتلقّ بعدها أيّ جلدة.

وحازت قصّته على اهتم واسع حول العالم وأصبح رائف بدوي رمزا لحريّة الرأي المقموعة كما يقول الوثائقي الذي يطرح الأسئلة حول الناشط والأسباب التي دفعت لإدانته وزجّه في السجن.

وقد أنتج الوثائقي فريق عمل من راديو كندا الدولي لمنطقة استري في مدينة شربروك حيث تقيم إنصاف حيدر زوجة رائف بدوي مع أولادها الثلاثة.

أولاد المدوّن السعودي رائف بدوي يقيمون مع والدتهم في مدينة شربروك في كيبيك © Radio-Canada/Hugo Lavoie

وواجه الفريق تحدّيات كبيرة لا سيّما أنّه متعذّر عليه التواصل مع رائف بدوي نفسه.

لكنّهم تواصلوا مع عدد من المقرّبين منه الذين تحدّثوا شرط عدم الكشف عن أسمائهم تخوّفا من العواقب.

وكتبت النصوص الصحافيّة في رايو كندا جنفياف برو ونفّذت التصوير كلّ من ماري ايف لاكاس وميريام روا، تحت إشراف رئيسة التحرير ايزابيل رودريغ.

ضيفتنا اليوم إنصاف حيدر زوجة رائف بدوي التي تتحدّث عن مشاعرها بعد صدور الوثائقي وكيف تلقّاه أولادها الثلاثة الذين كبروا في شربروك بعيدا عن والدهم.

وتنشط انصاف حيدر في الدفاع عن زوجها في المحافل الدوليّة وترأس مؤسّسة رائف بدوي للفكر الحرّ.

وقد تسلّمت إنصاف حيدر أكثر من جوائز تقدير بالنيابة عن زوجها، من بينها جائزة سخاروف لحريّة الرأي