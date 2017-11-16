أزمة في قطاع البيع بالمفرق سببها الإنترنيت

أعلنت شركة لوبلوز للبيع بالمفرق عن إقفال اثنين وعشرين من مخازنها الكبيرة ، كما أعلنت عن إطلاق خدمات تسليم البضائع للمنازل وذلك لتوقعها بأن العام المقبل سيكون عاما صعبا على الصعيد التجاري.

ولم تكشف الشركة عن المخازن والصيدليات وسائر المؤسسات التابعة لها التي تعتزم إقفالها في إطار خطة ترشيد ستكتمل في نهاية الفصل الأول من العام المقبل، بحسب ما أعلنته الناطقة بلسان الشركة كاترين توماس.

لوبلوز © Aaron Vincent Elkaim/CP

ويعزو الخبراء هذا التراجع في أرباح مختلف شركات المخازن الكبيرة للبيع بالمفرق إلى ازدهار البيع عبر شبكة الإنترنيت وكذلك إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور في بعض المقاطعات الكندية. ما دفع بلوبلوز، التي تمتلك مؤسسة بروفيغو لبيع المأكولات ومجموعة صيدليات فارمابري في كيبيك إلى تطوير بيع سلعها على الإنترنيت وإنشاء خدمات تسليم البضائع إلى المنازل.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية