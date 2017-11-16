ارتفاع المبيعات الصناعية الكندية في سبتمبر إلى 53,7 مليار دولار

ارتفعت قيمة المبيعات الصناعية الكندية في أيلول (سبتمبر) الفائت بنسبة 0,5% لتبلغ 53,7 مليار دولار، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وهذا ثاني شهر على التوالي ترتفع فيه المبيعات الصناعية بعد شهريْن متتالييْن من التراجع، وهي ارتفعت فيه في 7 من القطاعات الـ21 التي ترصدها وكالة الإحصاء.

وعزت وكالة الإحصاء ارتفاع المبيعات الصناعية في أيلول (سبتمبر) بصورة رئيسية إلى ارتفاع المبيعات في قطاع المنتجات النفطية والفحم بنسبة 10,3% لتبلغ 5,5 مليارات دولار. وهذا الارتفاع الشهري الثالث على التوالي لمبيعات هذا القطاع الهام في كندا.

وارتفعت مبيعات السلع غير المعمّرة (Non-durable goods) بنسبة 1,7% لتبلغ 25,4 مليار دولار، فيما تراجعت مبيعات السلع المعمّرة (Durable goods) بنسبة 0,5% لتبلغ 28,4 مليار دولار.

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وتراجعت مبيعات معدات النقل بنسبة 0,7% لتبلغ قيمتها 10,3 مليارات دولار، بعد ارتفاعها بنسبة 8,2% في آب (أغسطس) الفائت.

وارتفعت المبيعات الصناعية في سبعٍ من المقاطعات العشر، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 13,1% في نيو برونزويك (نوفو برونزويك) و1,7% في كيبيك. أما في أونتاريو، كبرى المقاطعات من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، فتراجعت المبيعات بنسبة 0,9% لتبلغ 24,4 مليار دولار.

(وكالة الصحافة الكندية)