سقف قياسي للوفيات في كندا بفعل النمو السكاني وشيخوخة المجتمع

بلغ عدد الوفيات في كندا سقفاً قياسياً عام 2014 بتأثير من النمو السكاني وشيخوخة المجتمع، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وسُجلت في العام المذكور 258821 حالة وفاة، وهذا العدد الأعلى من الوفيات منذ أن بدأت الوكالة الفدرالية المذكورة بإحصائها عام 1921.

وتتوقع وكالة الإحصاء أن يستمر عدد الوفيات بالارتفاع مع شيخوخة جيل طفرة المواليد (Baby boomers) المولودين أفراده بين عاميْ 1946 و1965.

وسيواصل متوسط العمر المتوقَّع عند الولادة الارتفاع، وهو بلغ 83,9 عاماً للنساء و79,7 عاماً للرجال في كندا بين عاميْ 2012 و2014.

سيواصل متوسط العمر المتوقَّع عند الولادة الارتفاع، وهو بلغ 83,9 عاماً للنساء و79,7 عاماً للرجال في كندا بين عاميْ 2012 و2014 © iStock

وتفيد الوكالة أن متوسط العمر المتوقّع لدى الرجال ينمو بسرعة أكبر من نظيره لدى النساء، ما يعني تقلص الفارق بينهما. وتعزو وكالة الإحصاء هذا الأمر إلى أن النساء يتّبعن أكثر فأكثر عادات الرجال الحياتية.

(وكالة الصحافة الكندية)