عمدة مونتريال فاليري بلانت: “نفتح صفحة جديدة”.

أدّت عمدة مونتريال الجديدة فاليري بلانت اليمين الدستوريّة بعد ظهر أمس الخميس في حفل جرى في مقرّ المجلس البلدي حضره نحو من 600 شخص.

" أقبل اليوم مهمّة العمدة الموكلة إليّ، لأنّي أعرف أنّ كلّ واحد منكم سيكون إلى جانبي لمساعدتي على مواجهة التحديات التي تنتظرنا، ونحن نفتح اليوم صفحة جديدة مع أبناء مونتريال قالت العمدة متوجّهة إلى الأعضاء المنتخبين الذين أحاطوا بها".

وأكّدت في كلمتها عزمها على التعاون مع كافّة المستويات الحكوميّة، وشجّعت الأعضاء المنتخبين على أن يكونوا في خدمة الأشخاص الذين انتخبوهم.

وأسفرت الانتخابات البلديّة التي جرت في 5 تشرين الثاني نوفمبر الجاري عن فوز 103 أعضاء من بينهم 53 سيّدة في مختلف الدوائر الانتخابيّة في المدينة.

وأدّوا جميعا اليمين الدستوريّة لولاية تستمرّ 4 سنوات.

وتخلف فاليري بلانت العمدة دوني كودير الذي خسر حزبه في الانتخابات الأخيرة بعد ولاية واحدة لكودير على رأس المجلس البلدي.

وأكّد هذا السياسي المخضرم، النائب والوزير الفدرالي السابق في أعقاب صدور النتائج، اعتزال العمل السياسي على المستوى البلدي.