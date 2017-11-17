طائرة غلوبل 7000 قيد الصنع

طائرة غلوبل 7000 قيد الصنع
Photo Credit: راديو كندا

1000 وظيفة جديدة في بومبارديه

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الجمعة 17 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تعتزم شركة بومبارديه الكندية العملاقة توظيف ألف عامل إضافي في مصنعها الجديد الذي تم تدشينه صباح اليوم في بوانت كلير ضاحية  مونتريال بهدف تسريع وتيرة صناعة الطائرات ذات

المحركين من طراز غلوبال 7000  وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على فرش داخل الطائرة .

وأعلنت الشركة عن حاجتها إلى نجارين ومنجدين لفرش داخل الطائرة وذلك خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة لتتمكن من وضع الطائرات في الخدمة خلال النصف الأول من العام المقبل.

داخل الطائرة
داخل الطائرة © راديو كندا

وأعرب رئيس ومدير عام الشركة ألان بيلمار عن "فخره لكون تحقيق هذا العمل الدقيق على طائرة أصحاب الأعمال الأكثر تطورا سيتم في مونتريال" وأضاف: " لدينا هنا خبرة ذات مستوى عالمي ونود توظيف هذه اليد العاملة الماهرة لمساعدتنا على مواصلة صياغة مستقبل طائرات أصحاب الأعمال".

وعبر بيلمار عن أمله في أن تحقق الشركة مدخولا بقيمة اثني عشر مليار وخمسة وسبعين مليون دولار جراء صناعة هذا الطراز من الطائرات.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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