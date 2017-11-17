1000 وظيفة جديدة في بومبارديه

تعتزم شركة بومبارديه الكندية العملاقة توظيف ألف عامل إضافي في مصنعها الجديد الذي تم تدشينه صباح اليوم في بوانت كلير ضاحية مونتريال بهدف تسريع وتيرة صناعة الطائرات ذات

المحركين من طراز غلوبال 7000 وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على فرش داخل الطائرة .

وأعلنت الشركة عن حاجتها إلى نجارين ومنجدين لفرش داخل الطائرة وذلك خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة لتتمكن من وضع الطائرات في الخدمة خلال النصف الأول من العام المقبل.

داخل الطائرة © راديو كندا

وأعرب رئيس ومدير عام الشركة ألان بيلمار عن "فخره لكون تحقيق هذا العمل الدقيق على طائرة أصحاب الأعمال الأكثر تطورا سيتم في مونتريال" وأضاف: " لدينا هنا خبرة ذات مستوى عالمي ونود توظيف هذه اليد العاملة الماهرة لمساعدتنا على مواصلة صياغة مستقبل طائرات أصحاب الأعمال".

وعبر بيلمار عن أمله في أن تحقق الشركة مدخولا بقيمة اثني عشر مليار وخمسة وسبعين مليون دولار جراء صناعة هذا الطراز من الطائرات.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية