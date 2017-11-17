كندا: تراجع معدل التضخم إلى 1,4% الشهر الفائت

تراجع معدل التضخم في كندا إلى 1,4% لفترة الـ12 شهراً المنتهية في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

ويأتي هذا التراجع بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع بلغ معها معدل التضخم 1,6% لفترة الـ12 شهراً المنتهية في أيلول (سبتمبر) الفائت.

والسبب الرئيسي لهذا التراجع هو تراجع أسعار المحروقات الشهر الفائت. فبعد ارتفاعها السنوي بنسبة 14,1% في أيلول (سبتمبر) بسبب إغلاق مصافي النفط في ولاية تكساس الأميركية جراء إعصار هارفي، بلغ ارتفاعها السنوي 6,5% الشهر الفائت.

وإذا ما استُثنيت أسعار المحروقات لبلغ معدل التضخم السنوي 1,3% الشهر الماضي و1,1% في أيلول (سبتمبر).

ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 1,3% في فترة الـ12 شهراً المنتهية الشهر الفائت © iStock

وارتفعت أسعار السكن بنسبة 1,2% وأسعار الأغذية بنسبة 1,3% في فترة الـ12 شهراً المنتهية الشهر الفائت.

وتراجعت أسعار الألبسة والأحذية بنسبة 1,5% في فترة الـ12 شهراً المنتهية الشهر الفائت، فكانت الفئة الوحيدة التي سجلت تراجعاً سنوياً.

(وكالة الصحافة الكندية)