أسبوع تراجع لبورصة تورونتو بعد تسعة أسابيع ارتفاع متتالية

أغلق المؤشر الرئيسي في بورصة تورونتو اليوم على 15998,57 نقطة، بارتفاع 63,20 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس، مدفوعاً بارتفاع أسهم الطاقة والمناجم.

لكن مؤشر تورونتو المركّب فقد 40,69 نقطة هذا الأسبوع، أي 0,25% من قيمته. وهذا أول أسبوع تراجع له بعد تسعة أسابيع متتالية من الارتفاع.

أما الدولار الكندي فبلغ معدل سعره خلال جلسة اليوم 78,23 سنتاً أميركياً، بتراجع 0,23 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و0,62 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، ليكون قد فقد 0,79% من قيمته هذا الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 0,64% الأسبوع الفائت.

دولارات كندية معدنية على دولارات أميركية ورقية © PC / Paul Chiasson

وفي سوق نيويورك أغلق اليوم سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم كانون الثاني (يناير) المقبل على 56,71 دولاراً أميركياً، بارتفاع 1,36 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)