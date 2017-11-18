فيسبوك : اخر تحديثات ماسنجر

وشملت هذه التعديلات خدمة البث المباشر فيسبوك لايف الذي أصبحت الصورة فيها ونوعية الصوت أحسن و كذلك إدماج ميزة القصص اليومية
Story
مع قصص تطبيق مسنجر لتصبح واحدا. وكانت هذه القصص تظهر من قبل بصفة منفردة على مسنجر داي و قصص فيسبوك.
ويحاول فيسبوك من خلال هذه التغييرات محاكاة التطبيقين انستغرام و واتساب اللذين يلقيان شعبية كبيرة لدى الشبان. ولاحظ العديد من المراقبين لشؤون مواقع التواصل الاجتماعي تنامي هجرة الشبان لموقع فيسبوك لفائدة تطبيقى انستغرام و واتس اب.
وذكر متحدث رسمي باسم فيسبوك تنامي استعمال "فيسبوك لايت" وهى نسخة أسرع التحميل من التطبيق الاصلى لكنها لا توفر كامل الميزات الموجودة على الموقع.
زبير الجازي
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