فيسبوك : اخر تحديثات ماسنجر

استمعوا أدخل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحديثات على خدمة التراسل الفوري Messenger وذلك من أجل تشجيع المستخدمين على زيادة استعماله.

وشملت هذه التعديلات خدمة البث المباشر فيسبوك لايف الذي أصبحت الصورة فيها ونوعية الصوت أحسن و كذلك إدماج ميزة القصص اليومية

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مع قصص تطبيق مسنجر لتصبح واحدا. وكانت هذه القصص تظهر من قبل بصفة منفردة على مسنجر داي و قصص فيسبوك.

ويحاول فيسبوك من خلال هذه التغييرات محاكاة التطبيقين انستغرام و واتساب اللذين يلقيان شعبية كبيرة لدى الشبان. ولاحظ العديد من المراقبين لشؤون مواقع التواصل الاجتماعي تنامي هجرة الشبان لموقع فيسبوك لفائدة تطبيقى انستغرام و واتس اب.

وذكر متحدث رسمي باسم فيسبوك تنامي استعمال "فيسبوك لايت" وهى نسخة أسرع التحميل من التطبيق الاصلى لكنها لا توفر كامل الميزات الموجودة على الموقع.

زبير الجازي