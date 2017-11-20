كندا: الحكومة تقدّم اعتذارا رسميّا لمثليّي الجنس

من المتوقّع أن يقدّم رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو اعتذارا رسميّا للكنديّين من مثليّي الجنس والمتحوّلين الذين تعرّضوا للملاحقة القضائيّة بسبب انتمائهم الجنسي في خمسينات القرن الماضي.

"في الثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر سوف تقدّم الحكومة في مجلس العموم اعتذارا رسميّا للكنديّين عن الاضطهاد والظلم ولكي نسير قدما نحو المساواة والاشتمال كتب رئيس الحكومة في تغريدة على موقع تويتر".

وكانت الحكومة الكنديّة قد عمدت في خمسينات القرن الماضي بجّة الأمن القومي، إلى ملاحقة الآلاف من الموظّفين والجنود وعناصر الشرطة الفدراليّة بسبب ميولهم الجنسيّة.

وأدين العديد منهم بارتكاب فاحشة لأنّهم كانوا مثليّي الجنس.

ومن المتوقّع أن تتّخذ الحكومة إجراءات قضائيّة للعفو عن كلّ الذين أدينوا بتهمة القيام بعلاقة جنسيّة بالتراضي مع شريك من الجنس نفسه.

وسبق أن قدّم عمدة مونتريال السابق دوني كودير ورئيس جهاز شرطة مونتريال فيليب بيشيه الصيف الماضي اعتذارا رسميّا عن المداهمات التمييزيّة والعنيفة أحيانا التي استهدفت المثليّين والمتحوّلين خلال الفترة الممتدّة من الخمسينات حتّى تسعينات القرن الماضي.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)